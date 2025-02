Ilnapolista.it - L’Inter segna su un calcio d’angolo che non c’era: non si ferma il disastro arbitrale in Serie A

Leggi su Ilnapolista.it

su unche non: gli arbitri sempre più nel palloneNon siilinA. Come se non bastassero le polemiche che giàno: dall’espulsione di Tomori, al rigore negato al Torino, al rigore non concesso al Como contro la Juventus.è passata in vantaggio suche non. Bastoni ha crossato col pallone abbondantemente oltre la linea di fondo. Il guardalinee non ha alzato la bandierina, l’arbitro La Penna ha asto il. Il Var non può intervenire. Sul corner, autorete della Fiorentina con Pongracic.Ci saranno molte polemiche, ovviamente.In precedenza,ha colpito un palo con Carlos Augusto e una traversa con Lautaro Martinez.L'articolosu unche non: non siilinA ilNapolista.