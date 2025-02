Calciomercato.it - L’Inter perde Thuram: Juve a serio rischio! Scintille in panchina, furia Inzaghi

Tegola pernella prima parte del match contro la Fiorentina, posticipo della 24° giornata del campionato di Serie A.Marcusesce per infortunio (LaPresse) – Calciomercato.itSimonedeve rinunciare a uno dei suoi titolarissimi, visto il problema muscolare accusato da Marcus. L’attaccante francese lamentava un fastidio alla coscia dopo un contrasto, con Barella che si è accorto subito delle condizioni precarie del compagno richiamando lae l’allenatore piacentino.ha provato a stringere i denti, ma dopo qualche minuto è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a lasciare il campo. Al suo posto dentro Arnautovic, che si è scadalto a bordocampo in fretta e.L’austriaco è stato preferito a Taremi come partner di capitan Lautaro Martinez dopo il ko di, che rischia seriamente di saltare a questo punto il big match di domenica a Torino contro lantus.