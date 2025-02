Tvplay.it - L’Inter mette pressione al Napoli: Fiorentina ko a Milano

Leggi su Tvplay.it

Il monday match della 24esima giornata del campionato di Serie A è il secondo atto di Inter-: di seguito la cronaca della sfida.È ancora Inter-. Si chiude con la sfida fra le due formazioni, che si sono già incontrate per il recupero in calendario meno di una settimana fa, la 24esima giornata del campionato di Serie A 2024-25. Stavolta però il teatro non è il Franchi, bensì lo stadio Meazza, dovecerca il riscatto dopo la sconfitta contro la Viola e la formazione ospite vuole invece ribadire la bontà della sua precedente prestazione.si riscatta in casa: contro lafinisce 2-1 (LaPresse) – tvplayè schierata in campo da Simone Inzaghi col 3-5-2, di cui Sommer fra i pali con Pavard, Acerbi e Bastoni a completare la difesa. In mezzo al campo Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto.