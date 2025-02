Ilrestodelcarlino.it - Link University, Pd contro Pepa: "Assurdo offrire una sede"

Il Partito Democratico di Recanati boccia l’offerta del sindaco Emanueledi cedere unacittadina alla. "L’uscita del sindacoè dettata da superficialità, incompetenza, voglia di visibilità o da altro che non sappiamo?" si chiede il Pd ricordando che "questa presunta eccellenza formativa, il cui principale azionista è il gruppo Cepu, presenta qualche piccolo dettaglio tra cui i costi di iscrizione, che si aggirano intorno ai 20mila euro l’anno (una cifra accessibile solo a pochi fortunati imprenditori, di certo non ai figli di dipendenti pubblici o privati) e alcuni dubbi sulla qualità accademica". Il Pd critica anche l’ipotesi che a ospitare l’università sia "un edificio scolastico pubblico. Certo, togliamo al pubblico per dare al privato. Sempre secondo il primo cittadino la scuola primaria Gigli, situata nel chiostro della famosa Torre del Passero Solitario, sarebbe la candidata ideale.