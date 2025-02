L’incredibile test di lealtà a Trump per i candidati all’Intelligence americana

Leggi su Open.online

Donaldha graziato tutti i rivoltosi per l’assalto a Capitol Hill, un gesto che conferma il suo sostegno a coloro che hanno avallato le sue teorie sui fantomatici brogli elettorali del 2020. Di certo, il presidente americano si è dimostrato coerente nel ribadire le sue tesi infondate una volta tornato alla Casa Bianca. A far luce su questa controversa vicenda è il Washington Post, con un articolo in cui svela le domande poste agli attuali dipendenti e aiper ruoli di responsabilità nell’Intelligence. In sintesi: o sei in linea con l’ideologia del presidente o sei fuori. L’obiettivo è chiaro, ossia quello di individuare ed evitare possibili nemici all’interno dell’attuale amministrazione. Il Washington Post riporta il caso di due ex funzionari,a un ruolo di responsabilità nell’Intelligence, ai quali il personale incaricato per le nuove assunzioni avrebbe posto due evidenti domande collegate con le teorie infondate sui fatti del 2020 e 2021: «Il 6 gennaio è stato un inside job?» e «Le elezioni del 2020 sono state rubate?».