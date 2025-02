Lanazione.it - L’inchiesta per omicidio. Oggi l’incarico per l’autopsia. Caccia al perché negli smartphone

FIRENZERestano stabili e molto gravi le condizioni di Lorenzo Innocenti, ricoverato a Careggi dopo i numerosi traumi causati dal volo che ha fatto gettandosi di testa dal balcone al secondo piano (circa sei/sette metri d’altezza) dopo aver ucciso a coltellate la sua compagna Eleonora Guidi. La prognosi è sempre riservata e l’uomo è in coma farmacologico, sedato per i numerosi traumi riportati dopo essersi lanciato dal secondo piano dello stabile: è ricoverato in rianimazione al policlinico di Careggi dove sabato, appena arrivato, ha subito anche un intervento alla testa e un’operazione maxillo-facciale. Non è escluso, secondo quanto si apprende, che debba affrontare altri interventi. Per questa mattina è previsto che la pm Ornella Galeotti, uno dei magistrati più esperti della procura, che coordina le indagini dei carabinieri della compagnia di Pontassieve e del reparto operativo di Firenze, diaperal medico legale Susanna Gamba.