Lila Moss identica a mamma Kate: stesso look e voglia di osare

Tra le nepo baby dello showbiz, ce n’è una in particolare che oltre ad aver seguito le orme della celebre, non solo le somiglia in maniera impressionante, nei tratti e nella fisicità, ma sembra volerne anche ricalcaree attitudine, intesa soprattutto comedi attirare l’attenzione con outfit sensuali e seducenti. Mai volgari o esagerati, come il caso di altre figlie d’arte , ma sempre in grado di calamitare l’attenzione dei media. Stiamo parlando di, classe 2002, figlia della top.Fonte: Getty Imagesall’evento YSL durante la New York Fashion Week, febbraio 2025Minuta (168 cm, bassina per gli standard della moda) ed esile come la celebre, capelli biondi, lisci e lunghi e occhi a forma allungata proprio comeè davvero la sua fotocopia.