Sport.quotidiano.net - Ligue 1, il PSG resta a +10 sul Marsiglia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 10 febbraio 2025 – La distanza tra Paris Saint-Germain e Olympiquerimane invariata: i parigini superano agevolmente il Monaco al Parco dei Principi trascinati da un Dembélé formato super, Vitinha e Kvaratskhelia, mentre la squadra di De Zerbi si impone con un netto 2-0 sull'Angers e conserva la seconda posizione, a +6 sulla terza piazza. A seguito della sconfitta contro il PSG, il Monaco viene raggiunto in terza posizione dal Nizza, che fa il suo dovere contro il Lens. Il Lille cade in casa contro il Le Havre equinto a quota 35. Le partite del ventunesimo turno di1 La ventunesima giornata di1 si apre con il 2-0 del Brest in trasferta contro il Nantes, segnano Ajroque al 9' e Lees-Melou al 96', con i biancorossi che ritornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa giornata contro il PSG.