Liga, 1-1 tra Real e Atletico Madrid, il Barcellona sale a -2 dalla vetta

Roma, 10 febbraio 2025 – Tranon ci sono né vincitori né vinti. Mbappé risponde al cucchiaio di Julian Alvarez su rigore e consegna un punto ad Ancelotti che gli permette di non perdere la testa della, anche se la situazione è decisamente cambiata rispetto a qualche settimana fa. In questo momento, i blancos si trovano in testa a quora 49, a +1 sui colchoneros e a +2 sul, che è tornato pericolosamente nelle zone altissime della classifica. I blaugrana, infatti, centrano la terza vittoria di fila sconfiggendo il Siviglia con un rotondo 4-1 e si preparano all'assalto alin cima. Al quarto posto c'è sempre l'Athletic Bilbao, che sconfigge 3-0 il Girona. Le partite della ventitreesima giornata diIl ventitreesimo turno disi apre con la vittoria del Rayo Vallecano sul Valladolid, la terza consecutiva che consente a Perez e i suoi di restare saldamente in zona Europa.