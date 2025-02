Anteprima24.it - Liceo Tasso, 15 giorni di sospensione per lo studente con la pistola

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato sospeso per 15senza obbligo di frequenza il diciottenne,delclassicodi Salerno che martedì scorso che ha esploso un colpo a piombini, utilizzando unagiocattolo per spaventare un compagno di classe. Il provvedimento disciplinare è stato sancito dal consiglio di classe e fa seguito alla denuncia per porto di oggetti atti ad offendere da parte della polizia che era intervenuta su richiesta della dirigente scolastica Ida Lenza per ricostruire la dinamica dell’episodio avvenuto all’interno deldi Piazza San Francesco, mentre era in corso la settimana dello. Neiscorsi, quando la notizia aveva avuto grande clamore su tutte le testate giornalistiche, con una lettera i docenti avevano difeso il buon nome del, discreditato da episodi singolari.