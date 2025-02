Ilgiorno.it - Licenziato in subappalto, il giudice lo reintegra

Il dipendente di una società non può essereda una delle successive cooperative che hanno avuto l’attività in. Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Monza nei confronti di un meccanico che aveva lavorato dal 2004 in uno stabilimento di Muggiò alla manutenzione e riparazione dei macchinari e si era visto licenziare nel 2022 dopo che dal 2015 l’attività era passata attraverso diverse cooperative. Ilha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e intimato all’ultimo datore di lavoro di riassumerlo entro 30 giorni oppure risarcire il danno versando quale indennità l’importo di 31mila euro pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria. Una pronuncia importante per la futura giurisprudenza per le sempre più frequenti cause civili in materia.