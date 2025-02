Internews24.com - Licari è certo: «Oggi non sarà la partita chiave dello scudetto, ma Inter-Fiorentina potrebbe essere la svolta»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneanalizza Interdopo la battuta d’arresto del Napoli.fondamentale inper il giornalistaNel suo editoriale per La GazzettaSportha analizzato Interin virtù anche del pareggio del Napoli.PAROLE – «stesso arriverà la prima risposta. Nonlala, in tutti i sensi, per i nerazzurri. Gara di “ritorno” subito dopo l’impressionante 3-0 del Franchi. Napoli 55 punti, Inter 51: per restare incollati alla ruota di Conte non c’è che un risultato. Parlare di crisi per l’Inter è esagerato. La settimana scorsa i nerazzurri erano quelli. Non è vero, manca la stessa fame, la difesa è più distratta, qualcuno invecchia maluccio, e il turnover, necessario, è destabilizzante.