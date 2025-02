Bergamonews.it - Libri per sognare: l’autrice Sofia Anna Gallo presenta “Fuga nella neve”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Proseguono gli incontri diper2025 con gli autori dei cinque titoli di letteratura per ragazzi selezionati dai librai e cartolibrai Confcommercio Bergamo. Gli appuntamenti, in programma fino a metà aprile, rapno un’ulteriore ispirazione per i 2mila ragazzi che partecipano al progetto, giunto alla nona edizione, nato per promuovere la lettura, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti.perinteressa quest’anno nel suo complesso 41 istituti scolastici (di cui 1 fuori provincia, a Caravate – Varese), 103 classi e 2010 studenti.Lunedì 10 febbraio, alle 9,(Salani editore, 2024), con introduzione di Daniela Scotti de La libreria del Lago di Sarnico (sarà presente anche lunedì 10 marzo, ore 10 e Lunedì 7 aprile, ore 11; quest’ultimo incontro sarà introdotto e moderato da Matteo Bianchi della Libreria Incrocio Quarenghi di Bergamo).