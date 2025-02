Lanotiziagiornale.it - Libano: la sfida umanitaria di GSIF con Fondazione Roma

Offrire supporto psicologico e educativo e garantire il sostegno immediato e a lungo termine necessario a curare le cicatrici del trauma post-bellico delle giovani ragazze rimaste senza genitori ospitate nella casa di accoglienza delle Suore del Buon Pastore di Ain Saadeh, sobborgo a nord-est di Beirut. È questo l’obiettivo del progetto sostenuto dalla, che ha scelto di confermare così il proprio impegno in un, dove gli attacchi e bombardamenti del settembre scorso hanno aggravato la preesistente stagnazione economica e la profonda crisi sociale, lasciando alle spalle oltre un milione di persone sfollate, senza accesso a beni essenziali, istruzione e assistenza sanitaria.Il progetto è un tassello del più ampio piano di interventi voluto dalla Good Shepherd International Foundation ETS (), con un’esperienza decennale nel sostegno ai più vulnerabili in oltre 35 Paesi, da anni in prima linea nel Paese accanto alle Suore del Buon Pastore, con progetti di cooperazione a vantaggio soprattutto di minori e giovani e ora con interventi umanitari d’emergenza e di ricostruzione.