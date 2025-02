Iltempo.it - L'esule: “Oltraggio a Basovizza? Sono stati gli eredi di chi ci strappò dalla nostra terra”

I fatti storici che si intrecciano alle memorie di Ottavio Sicconi,istriano nato 94 anni fa a Parenzo (nella provincia di Pola) e adottatocittà di Latina dopo l'invasione dei partigiani jugoslavi di Tito,inoppugnabili. «È vita vissuta: la mia è una storia italianissima, abbiamo lasciato l'Istria in onore dellaitalianità», scandisce. La sua era una famiglia di «piccoli possidenti» che, così come buona parte della popolazione, si manteneva grazie alla vendita della malvasia a clienti di Udine, Gorizia e Venezia e che, però, si è ritrovata nella condizione di «fare la fila per una tazza di caffè al campo profughi». Oggi Ottavio, socio storico dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, forte dell'amore dei figli Marco e Matteo, crede ancora nel valore del racconto ma definisce il clima attuale «molto preoccupante».