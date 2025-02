Quotidiano.net - L’esperto di Intelligenza artificiale: “Così si possono evitare i rischi di truffa”

Roma, 10 febbraio 2025 – “Abbiamo imparato a non accettare caramelle dagli estranei, a non far entrare in casa sedicenti operatori del gas o della rete telefonica, a non rispondere a sms d’aiuto da parte di numeri sconosciuti. Impareremo anche a soppesare meglio una chiamata o videochiamata in cui ci viene chiesto di effettuare un bonifico in quattro e quattr’otto anche se proviene da persona conosciuta”. Filiberto Brozzetti, assistant professor of AI, Law and Ethics alla Università Luiss, tra i massimi esperti italiani sulle prospettive dell’, non sembra sgomento per laperpetrata, nel nome del ministro Crosetto, ai danni del gotha imprenditoriale d’Italia. Intersection of AI and law. Robots and software ethical considerations. Highlights policy, justice, and risk control in corporate environments, guided by lawyers and regulations.