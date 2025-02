Ilrestodelcarlino.it - L'espansionismo di Trump

L’ultima conferenza stampa con i presidentie Netanyahu ha riservato alcune sorprese, alcune terribili. Donaldha annunciato che la migliore soluzione ai problemi della Striscia di Gaza sarà quella di “prendere il controllo” della regione e allontanare il popolo palestinese. Lo spostamento di persone sulla base della razza, come è accaduto con l'Australia, gli aborigeni e i primi popoli d'America, che vengono mandati negli insediamenti, fa sì che perdano il loro legame con la terra, la loro cultura, la loro salute e fondamentalmente il loro cuore. Il suggerimento di inviare militari per raggiungere questo obiettivo è un atto di guerra o almeno un'invasione, maha dichiarato: "Faremo ciò che è necessario". La sua ragione per questo include "Vivono come se vivessero all'inferno.