L' esodo giuliano-dalmata viene raccontato attraverso la storia vera di una famiglia in esilio e lo sguardo di una bambina che diventa donna

In onda stasera in prima serata su Rai 1, in occasione del Giorno del ricordo, che commemora l’eccidio delle Foibe, un film ispirato alladall’esule Egea Haffner e tratto dal suo libro Lacon la valigia. Il titolo si rifà a una foto del 1946, in bianco e nero, che ritrae Egea, poco prima di lasciare la casa di Pola, con in mano una valigia e la scritta “Esule Giuliana”. Un’immagineta simbolo dell’.Sandra Ceccarelli e Sinead Thornhill in una scena del film “Lacon la valigia” (Courtesy ufficio stampa). Leggi anche › Il 10 febbraio è il Giorno del Ricordo e delle Foibe, una delle pagine più buie dellaitaliana Nel film, diretto da Gianluca Mazzella, la piccola Egea è interpretata da Petra Bevilacqua mentre quandomaggiorenne da Sinead Thornhill.