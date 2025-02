Secoloditalia.it - L’ennesimo autogol di Macron: si mostra in video in versione “queer” grazie alla Ai. Ma ride solo lui…

Emmanuelci ricasca. Nel tentativo dirsi moderno, spiritoso e al passo con i tempi, il presidente francese ha pubblicato unparzialmente generato dall’intelligenza artificiale sui suoi social. L’intento? Strappare una risata, forse conquistare qualche punto statistiche di gradimento — che annunciano da mesi la sua débacle. Il risultato? Un clamoroso tonfo. E a certificarlo non èla reazione gelida del pubblico, ma quella, impassibile e tagliente, della giornalista indiana Palki Sharma Upadhyay, che ha liquidato il tutto con tre parole: «Non è divertente».boomerang mediaticoLa scena si è svolta in diretta su France 2, durante un’intervista con il conduttore e giornalista Laurent Delahousse e la stessa Palki Sharma Upadhyay, in occasione dell’apertura del vertice internazionale sull’Ai a Parigi.