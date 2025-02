Tuttivip.it - “Lei si è buttata ma io…”. Grande Fratello, palo per Amanda: lui l’ha fermata. “Ma come faccio”

Nella casa del, il rapporto tra Federico Chimirri eLecciso sembra evolversi giorno dopo giorno. Tuttavia, lo chef è ancora combattuto e ha affrontato la questione con alcuni coinquilini per capiregestire la situazione, considerando anche la sua amicizia con Javier ed Helena, e soprattutto il figlio che lo aspetta fuori dal reality.Durante una conversazione con Mattia Fumagalli, Federico non ha nascosto il suo interesse per: “È carina, ci divertiamo e mi trovo bene con lei”, ha ammesso, per poi subito precisare: “Non so se può nascere qualcosa”. Lo chef ha poi chiarito la sua posizione: “Qua dentro non la bacerei, non posso fare niente per rispetto nei confronti di mio figlio”.Mattia, dal canto suo, ha consigliato a Federico di seguire il proprio istinto, ma con prudenza: “Se ti piace, dovresti lasciarti andare un pochino”, senza però risultare “spudorato”, e soprattutto valutando bene la situazione “perché potresti farti del male”.