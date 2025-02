Sport.quotidiano.net - Legnaia, ora i play out. Masi: "Sono fiducioso"

Con la vittoria di giovedì scorso maturata ai supplementari (73-79) sul campo del Castelfiorentino la Cantini Lorano Olimpia Firenze ha concluso la prima fase del campionato di B interregionale con 12 punti, frutto di 6 vittorie e 13 sconfitte in 19 gare. La squadra tornerà in campo sabato 15 febbraio contro la Gallaratese nella prima partita deiout nei quali dovrà affrontare formazioni provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. Finora è stata una stagione ad alti e bassi per la società del presidente Sergioche dopo le prime sei giornate e una sola vittoria si è trovata a dover avvicendare il tecnico Simone Lilli con Roberto Russo ritrovando stabilità e vincendo quattro partite cruciali: doppio successo sia contro Cecina che contro Castelfiorentino: scontri diretti che valgono doppio in otticaout.