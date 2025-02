Tarantinitime.it - Legambiente su vendita ex Ilva: Garanzie sulla decarbonizzazione

Tarantini Time QuotidianoNon ripetere gli errori del passato. Priorità a salute, ambiente e lavoroTra pochi giorni scadranno i termini per la scelta dell’offerta ritenuta migliore, tra quelle già pervenute, ed eventualmente aggiornate, nella procedura didella exritiene che occorra imparare dagli errori del passato e non ripetere scelte, come quelle che portarono alla gestione Arcelor Mittal, di cui continuiamo a pagare le conseguenze, in cui fu ritenuta decisiva l’entità economica dell’offerta rispetto alla salvaguardia dell’ambiente. Questa volta bisogna dare priorità assoluta alla tutela delle persone, della salute, dell’ambiente, e quindi agli investimenti necessari per conseguire questi obiettivi, e fare in modo che non sia chi lavora nella fabbrica a dover pagare il conto di oltre dieci anni di decisioni sbagliate, tese solo a tutelare la produzione dell’acciaio, peraltro senza riuscirci.