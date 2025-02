Internews24.com - Lega Serie A, troppi errori. Possibile novità per la stagione 2025/26: ecco di cosa si tratta

di RedazioneA, visti i numerosidel Var si pensa ad unaper la/26.disiSi sta discutendo negli ultimi tempi dei numerosi e anche gravidel Var che non sta dando i risultati sperati. Viene infatti usato in maniera non ottimale dalla classe arbitrale italiana e non fa spesso il suo dovere negli episodi chiave dei match.Indi per cui, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, aA e la FIGC starebbero pensando all’introduzione del Var a chiamata per la/26. Ogni allenatore avrebbe a disposizione due check, da chiamare come avviene già nel basket e nella pallavolo. Al momento il progetto è al vaglio dell’Ifab che sta già studiando le regole e tra le casistiche di intervento prese in considerazione ci sono: gol contestato, calcio di rigore non concesso, espulsione diretta e scambio d’identità.