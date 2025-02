Noinotizie.it - Lecce: due incontri dedicati alla pedagogia Montessori Oggi e fra due settimane

Di seguito il comunicato:Dentro e fuori la Casa circondariale “Borgo San Nicola” di, proseguono le attività di Prima Persona Plurale, progetto ideato e promosso da Fermenti Lattici APS, con un ampio partenariato pubblico-privato, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Lunedì 10 e 24 febbraio la Biblioteca Civica L’Acchiappalibri ospiterà due, a cura della Società Benefit Boboto,e all’uso consapevole dei “materiali di sviluppo“. In particolare lunedì 10 (ore 16:00/17:30) il primo appuntamento sarà dedicato a genitori, docenti ed educatori. Nel secondo, lunedì 24 (ore 16:30/17:45), mamme e papà, guidati da un’esperta, accompagneranno i propri figliscoperta dei materiali in un’esperienza di apprendimento e divertimento condiviso.