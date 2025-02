Lanazione.it - Lebowski resiste. Rufina avanti tutta

Girone A Cubino-Firenze Ovest 0-0. Troppo alta la posta in palio: un punto per uno accontenta tutti. All’Ovest prima è stato concesso un rigore, poi su segnalazione del collaboratore non è stato dato. Girone B Atl. Maremma-C.S.1-1. Un pareggio maturato soltanto nella ripresa al termine di un grande lavoro delle rispettive difese. A Mazzolli ha risposto Rodriguez. Cerbaia-San Miniato Asd 1-1. Al vantaggio di Laniyonu (14’) il Cerbaia ha risposto con Enache. Un pareggio va stretto a Sacconi. Ginestra F.na-Invicta Sauro 1-1. Uno scontro diretto salvezza che lascia molto amaro in bocca alla squadra di Rizzo. Al vantaggio di Mazzuoli, al 98’ Angelini ha negato il successo alla Ginestra. Girone C Settignanese-Pontassieve 0-2. Cecchi e Bourezza piegano lanza di una Settignanese molto volenterosa e regalano il successo al Pontassieve sempre al terzo posto.