Lettera43.it - Le tre giurie del Festival di Sanremo 2025: quali sono e da chi sono composte

Leggi su Lettera43.it

Leche determineranno le classifiche delle serate (e dunque il vincitore) deldisaranno tre. Non tutte voteranno tutte le sere, e non tutte avranno lo stesso peso nella stesura della graduatoria. Vediamo, da chie quando voterà ciascuna delle tre.LedeldiLogo(Facebook).Una dellesarà come sempre il pubblico, che potrà votare tramite il sistema del televoto da telefonia fissa e mobile. C’è poi la Giuria della sala stampa, tv e web, composta da rappresentanti dei media accreditati al(carta stampata, televisioni e web, eccetto web radio, con l’aggiunta di rappresentanti di emittenti radiofoniche estere) specializzati nel settore. Infine la Giuria delle radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano.