Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 10 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di102025. Ariete La donna del segno sembra forte e decisa, nel rapporto con l'uomo, ma ci sono delle Lune che la rendono insicura e fanno uscire allo scoperto alcune debolezze del suo forte carattere. In momenti simili l'atteggiamento migliore è di collaborare con il marito, anche lui peraltro nervoso a causa di Marte. Ma già in serata Luna in Leone inizia la fase di plenilunio, nei prossimi due giorni saranno entrambi illuminati dalla fortuna, presente nel vostro cielo con Venere. Self control. Toro Complimenti, Toro! Avete dimostrato nei giorni di Mercurio negativo di saper seguire la spinta di altreal rinnovamento, non siete così conservatori come si dice.