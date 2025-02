Quotidiano.net - Le sette borse di studio di Amazon Women in Innovation 2025

Milano, 10 febbraio– In occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche,annuncia l’apertura dei bandi per la settima edizione della borsa diin”. Le università coinvolte L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, è destinata astudentesse universitarie che stanno seguendo un percorso di studi in ambito STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) in altrettante Università italiane: l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università di Catania, il Politecnico di Milano, l’Università Federico II di Napoli, l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e il Politecnico di Torino. Le studentesse interessate possono candidarsi attraverso i bandi pubblicati sui siti ufficiali degli atenei, che ospitano anche informazioni relativamente a modalità, requisiti e scadenze per presentare le domande.