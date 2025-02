Davidemaggio.it - Le scale di Sanremo ‘colpiscono’ anche Kekko dei Modà

Leggi su Davidemaggio.it

Ledel Festival di2025 colpiscono ancora. Dopo Francesca Michielin, un altro cantante è infatti ruzzolato giù nel backstage del Teatro Ariston. Si tratta diSilvestre dei, in gara nella 75esima edizione della kermesse canora con il brano Non ti dimentico.Dopo Michielin un altro incidente.deiè caduto dalledietro le quinte, ora si sta capendo la gravità della situazione, ma pare che si sia fatto male a una costolaha scritto Selvaggia Lucarelli, presenza fissa del Dopofestival condotto da Alessandro Cattellan, nelle sue storie Instagram. Tuttavia, nonostante la scivolata, pare che la situazione sia rientrata in tempo, visto che Silvestre ha regolarmente svolto le prove generali della prima serata di2025, in programma domani sera.