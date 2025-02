Iodonna.it - Le persone affette da malattie tiroidee che compromettono significativamente la loro vita quotidiana possono accedere a un sostegno economico erogato dall'Inps, disponibile però, per chi ha un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%

Leggi su Iodonna.it

La tiroide, una piccola ghiandola situata alla base del collo, è un vero e proprio motore per il nostro corpo, silenziosamente impegnata a produrre ormoni fondamentali per regolare una vasta gamma di funzioni metaboliche.o sviluppo del sistema nervoso centrale alla crescita fisica, la sua influenza si fa sentire in ogni aspetto della nostra esistenza. Ma cosa accade quando questo delicato equilibrio viene alterato? Le disfunzionimanifestarsi in varie forme, con conseguenze significative sulla qualità della. Ed è proprio per questo che è possibile, in determinati casi, fare richiesta per vedersi riconosciuto unche, non proprio correttamente viene chiamato “bonus tiroide”. Alimentazione e salute della tiroide: miti da sfatare e consigli utili X Leggi anche › Disturbi della tiroide: la prevenzione inizia a tavola Bonus tiroide, non proprio un bonus ma unNonostante, infatti, non esista un “bonus tiroide” specifico, la legge italiana riconosce il diritto a un assegno diper coche, a causa di patologie, vedono compromessa lacapacità di svolgere le attività quotidiane.