Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Smith sembra un giovanotto, Vitali lucido. Fainke festeggia i 20 anni con il primo canestro in A

Leggi su Sport.quotidiano.net

Jaylen BARFORD (34 minuti, 5/10 da 2, 1/6 da 3, 1/2 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 perse, 3 assist, 14 punti). E’ spesso una croce. Ma diventa delizia quando è il momento di cucinare i piatti necessari per trovare una vittoria prelibata. Realizzando un paio di canestri ad altissimo coefficiente di difficoltà, coniugati con letture ideali. Voto 7.5 Cassius WINSTON (21 minuti, 2/5 da 2, 3/7 da 3, 6/8 ai liberi, 1 rimbalzo, 4 perse, 1 assist, 19 punti) Inizia male, con tanti errori e faticando letteralmente a stare in equilibrio e a darlo alla squadra. Sale in cattedra nel quarto periodo ed ènell’overtime. Voto 7.5 Mouhamed FAYE (21 minuti, 2/7 da 2, 7 rimbalzi, 3 perse, 1 assist, 3 stoppate, 4 punti) Condizionato dai falli riesce però a gestirsi, e a dominare le plance, nell’ultimo quarto e nel supplementare, ovvero quando la gara si decide.