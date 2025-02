Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Calvani decisivo un paio di volte. Pretato impeccabile

7 Torna titolare dopo 12 giornate (5a presenza) ed èin undi circostanze. CERRETTI 7. Sforna una quantità industriale di cross che mettono in apprensione i difensori. ESPECHE (53’ st) sv. Gioca gli ultimi 7’ del maxi-recupero.7.nelle chiusure e negli anticipi. MORETTI 6,5. Sempre efficace, anche nei colpi di testa. PERRETTA 6,5. Pierno lo tiene impegnato in ripiegamento. GUIDI 7. Spezza la manovra dei centrocampisti molisani. LADINETTI 7. Ha raggiunto un livello eccellente. E’ il principale riferimento per i compagni. Calcia gli angoli che portano ai due gol. LIPARI 6,5. Alla prima da titolare lascia intuire buone qualità. GADDINI (16’ st) 6,5. La rete del raddoppio nasce da una sua conclusione. SCACCABAROZZI 6,5. Solita preziosa prestazione di ricucitura fra i reparti.