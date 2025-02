Uominiedonnenews.it - Le Onde Del Passato, Prima Puntata: Tamara Accusata Di Omicidio!

Ledelvienedidopo vent’anni da un evento che ha sconvolto la sua vita. L’amica Anna torna da lei per aiutarla!Ledelè la nuova fiction Mediaset con Anna Valle, che racconta la storia delle due protagoniste Anna e. Al centro dell’attenzione ci sarà ilche tornerà per le due donne, che saranno costrette a fare di nuovo i conti con degli avvenimenti dolorosi che hanno dovuto attraversare. Ma ecco che cosa sta per succedere.Ledel: Anna einiziano una nuova vita dopo la sofferenza!La storia de Ledelinizia sull’isola d’Elba. Nel 2004, Anna esono due giovani amiche che condividono una grande passione per la musica. Le due ragazze hanno composto un duo a tutti gli effetti ed insieme, inseparabili, hanno iniziato ad ottenere i primi successi nel mondo musicale.