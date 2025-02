Palermotoday.it - Le notificano l'Imu per una casa che non possiede, il calvario di una donna: "Non ci dormo la notte"

Leggi su Palermotoday.it

Il Comune notifica una cartella Imu a una cittadina per unache none non ha mai posseduto. Sì, avete capito bene: la signora Rosa Maria Catalano dovrebbe pagare una tassa (300 euro per il solo 2019) per un appartamento che non è suo e mai lo è stato.Ma com'è possibile.