Le manicure da anello di fidanzamento (amate delle celeb)

Con San Valentino alle porte, per qualche fortunata potrebbe arrivare la proposta di matrimonio condiannesso. Ecco le unghieda cui prendere spunto.Selena Gomez ha optato per unghie corte e leggermente lucidate en pendant con il meravigliosocon diamante. Zendaya ha scelto unaclassica e discreta di color strawberry milk, mentre Sofia Richie Grainge ha sfoggiato unacaratterizzata da unghie corte di forma ovale con smalto nude. Sebbene non sia ancora sicuro, Dua Lipa ha indossato un gioiello di diamanti sull’anulare sinistro con french.Nel video di Amica.it, si scoprono anche le proposte di Vanessa Hudgens e Jasmine Tookes. GUARDA LE FOTOUnghie San Valentino 2025: le 20 idee più belle di Pinterest Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Ledadi) Amica.