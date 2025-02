Sport.quotidiano.net - Le interviste. Hagbe: "Nel secondo tempo siamo andati in difficoltà. Due infortuni, sono scontento della mia stagione»

Una brutta distorsione al ginocchio lo ha tenuto oltre un mese ai box. Ieri al Franchi è finalmente tornato in campo, con tutta la sua carica. Il risultato di Siena-Orvietana, però, non è stato quello che Alfred(foto) avrebbe voluto. "Nella partita si è messa sul piano fisico – ha affermato il centrocampista –. Cistati tanti contrasti e noiin, con gli avversari che ci attaccavano e pressavano. Abbiamo provato in tutti i modi a ribaltare il risultato, ma non ciriusciti". "Facciamo fatica a concretizzare sotto porta, un po’ anche per sfortuna – ha proseguito il bianconero –. Diamo il massimo e ci lavoriamo, ma non riusciamo a trovare la via del gol, un po’ anche per sfortuna. Le partite, alla finespesso decise da episodi: oggi, parlando di episodi sfortunati, potevano esserci un’espulsione e un rigore per un fallo di mano su un tiro di Cavallari".