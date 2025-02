Liberoquotidiano.it - "Le hanno consegnato un Paese democratico, come lo restituirà?": Ezio Mauro tocca il fondo contro Meloni

Leggi su Liberoquotidiano.it

La fatwa dinei confronti di Giorgiaè riassunta tutta nelle ultime righe del suo accorato editoriale domenicale su Repubblica. L'ex direttore, in tutto e per tutto erede morale di Eugenio Scalfari, riflette sul complesso scenario internazionale sottolineando i rischi connessi alla figura di Donald Trump. Dubbi inquietanti che lo fanno tornare cupissimo in Italia, giù giù fino a Palazzo Chigi. "A- ricorda-, quando ha vinto le elni, è statoun, europeo, occidentale: il giorno in cui lascerà palazzo Chigi,intende restituirlo?". La risposta è lasciata al lettore e ai posteri, ma dando una scorsa veloce alla lenzuolata, in realtà è implicita: il rischio fascismo è dietro l'angolo. Qualcuno però avvisi Massimo Giannini, collaboratore storico di, convinto che l'allarme regime vada lanciato oggi, subito, anzi da ieri.