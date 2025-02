Ilfattoquotidiano.it - “Le foibe spiegate ai ragazzi” da testimoni e sopravvissuti. Il libro della giornalista Greta Sclaunich sui fatti del ’43 e del ’45

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“C’è un pezzo di storia italiana che ancora fatica a trovare spazio nei testi scolastici e, più in generale, nella memoria collettiva. È la storia di istriani, fiumani, dalmati: uomini e donne nati e cresciuti in una terra di confine e che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno sperimentato il dramma delleprima e dell’esodo poi”. Le parole scritte nella quarta di copertina e nell’introduzione di “Leai” (Piemme) scritto dain collaborazione con l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, bastano a spiegare il senso di questo lavoro editoriale uscito in questi giorni nelle librerie. Unnecessario, utile e ben fatto grazie anche alle mappe riportate nelle prime pagine che aiutano i più giovani a comprendere una storia geopolitica ed etnica complessa, quella del confine orientale.