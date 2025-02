Ilprimatonazionale.it - Le foibe secondo Gobetti: tra giustificazionismo e «storia a tesi»

Leggi su Ilprimatonazionale.it

In occasione del Giorno del Ricordo vi riproponiamo questo articolo di Corrado Soldato sul libro “E allora le” di Eric, pubblicato su questo giornale il 23 gennaio 2021, ma sempre attuale IPNRoma, 10 feb – Il recente libro sulledi Eric, pubblicato da Laterza (a prescindere dall’infelice scelta del titolo: la battuta E allora le?, mutuata da un varietà televisivo, è francamente offensiva per la memoria delle vittime), pone innanzitutto un problema di classificazione. A quale genere storiografico appartiene il volume? Smilzo com’è (poco più di un centinaio di pagine, escludendo la sezione introduttiva e l’apparato bibliografico), non lo si può certo definire un saggio. Di quelli ponderosi e infarciti di note che usano pubblicare gli storici accademici. Non è nemmeno un testo di carattere monografico, del tipo che (magari in formato più ridotto) trova spazio nelle riviste specializzate.