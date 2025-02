Lanazione.it - Le cave emozionano ’Vogue’. Una pagina su marmo e ’The Brutalist’

Continua a far parlare, in modo positivo, la pellicola ‘Theambientata in parte anche nelledi. A riportare questa volta l’attenzione sulla particolarità degli scenari delle, esaltandone l’aspetto e la presenza scenica, è l’importante rivista Vogue Italia, che in un articolo di Elisabetta Caprotti, ammette di come la pellicola del regista Brady Corbet abbia fatto innamorare delledi Carrara. Nell’articolo si parla senza mezzi termini di esperienza filosofica, in un ambiente ‘bianco come la luce, puro come un’idea platonica, con ildi Carrara non una pietra qualsiasi: ma un enigma, una sfida, un destino. Montagne dove ognuno può sentirsi un po’ artista e un po’ esploratore. Si può soprattutto – si legge nell’articolo – sognare, come è successo a Adrien Brody.