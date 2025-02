Lanotiziagiornale.it - Le bugie, in ordine, sul caso Almasri

Un governo che mente è pericoloso. Illo dimostra. Il comandante libico, ricercato dalla CPI per crimini contro l’umanità, è stato fermato e poi scarcerato in pochi giorni. Nordio, Piantedosi e Meloni hanno manipolato i fatti e le versioni, costruendo un castello diper giustificare l’ingiustificabile.Nordio ha dichiarato di non essere un “passacarte” della CPI, ma la legge lo smentisce: il ministro della Giustizia deve eseguire i mandati d’arresto. Ha poi insinuato dubbi sulla validità del mandato della CPI, sostenendo che fosse viziato da errori. In realtà, l’unico errore era un refuso tipografico corretto pochi giorni dopo. Il resto è stato una strategia per prendere tempo e non eseguire l’arresto.Meloni ha affermato che la richiesta della CPI non era mai stata trasmessa al ministero della Giustizia.