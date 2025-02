Le accuse di molestie e violenza sessuale al banchiere Evelyn de Rothschild

Leggi su Open.online

deè morto nel 2022 a 91 anni. L’uomo che ha guidato la banca d’affari è accusato oggi die violenze ai danni di giovani dipendenti. Messe in atto anche nel suo ufficio. A parlarne è stato il Guardian, che ha raccolto le testimonianze anonime di almeno otto persone. Che hanno detto di aver deciso di parlare solo ora per paura delle conseguenze. The Telegraph ha invece rivelato il contenuto di una mail interna alla banca. Nella quale si chiarisce che, quando nel 2004 il barone lasciò la presidenza, non fu per un normale avvicendamento ma proprio per la denuncia accertata di una donna.LedeNel testo inviato ai dipendenti c’è scritto che «il caso fu indagato immediatamente, gestito in modo appropriato, con pieno supporto per la collega coinvolta».