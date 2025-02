Nerdpool.it - Le 10 Migliori Serie TV di Fantascienza di Sempre Secondo Rotten Tomatoes

Laha dominato la televisione sin dagli anni ’50, regalando al pubblico una moltitudine dileggendarie. Dalle esplorazioni nello spazio profondo ai distopici futuri dominati dall’intelligenza artificiale, il genere hasaputo affascinare con personaggi magnetici, intricate trame politiche e un’azione mozzafiato.Mentre oggi titoli come Stranger Things e For All Mankind sono tra i più seguiti, molte altrehanno segnato la storia della TV.ha stilato una classifica dellesci-fi di tutti i tempi, e noi siamo qui per scoprire quali hanno conquistato il cuore di pubblico e critica!10. The Expanse (95%)Basata sulla saga letteraria di James S.A. Corey, The Expanse si svolge 200 anni nel futuro, in un sistema solare colonizzato dagli umani.