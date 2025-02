Messinatoday.it - Lavori al raddoppio ferroviario, ancora negato ai sindaci l'accesso al controllo dei rilievi ambientali

Leggi su Messinatoday.it

La richiesta è di conoscere in tempo reale idi Italferr tra le aree comunali dove sono in corso idelMessina-Catania. Ma distanza di un mese il deputato regionale di Sud chiama Nord Pippo Lombardo non ha ricevuto una risposta formale e ufficiale.