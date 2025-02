Ilgiorno.it - L’auto scivola sulla neve. Un papà travolge il figlio dodicenne

Tanta paura ieri a mezzogiorno a Valdidentro, in località San Carlo lungo via le Ponti, dove unè stato schiacciato contro un muro daldel padre. L’incidente è avvenuto sotto una fitta nevicata, a quanto sembra l’uomo aveva appena montato le catene damata e ha investito il, che era sceso e forse stava dando una mano a spingere. Oltre a un grande spavento, il ragazzino ha riportato alcuni traumi, per fortuna di lieve entità. L’allarme è stato immediato e sul posto sono arrivatemedica e un’ambulanza, oltre ai carabinieri della compagnia di Tirano. Ilè stato trasportato per precauzione all’ospedale Morelli di Sondalo dov’è stato trattenuto in osservazione.