L’attacco trumpiano ai giudici dice qualcosa anche a noi

Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha dichiarato ieri in un post sui social media che «ainon è consentito controllare il potere legittimo dell’esecutivo». Una dichiarazione di cui non è difficile ricostruire il contesto, dopo che la magistratura ha bloccato l’esecuzione di alcuni dei più controversi ordini esecutivi emessi a raffica da Donald Trump nei suoi primi incredibili venti giorni da presidente degli Stati Uniti: dalla cancellazione dello ius soli al licenziamento di migliaia di dipendenti dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), dall’accesso ai dati sensibili del Dipartimento del Tesoro da parte dei collaboratori di Elon Musk al trasferimento di detenuti transgender nelle carceri maschili.L’idea che un presidente possa decidere tutto questo con un tratto di penna, dal giorno dopo la sua elezione, calpestando o addirittura cancellando a suo piacimento diritti costituzionalmente garantiti di tutti i cittadini, senza che alcun giupossa intervenire, è evidentemente estranea, per definizione, a qualsiasi democrazia costituzionale, comunque concepita.