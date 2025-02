L’attacco dei Giganti | gli insegnamenti che ogni fan dovrebbe portare nel cuore

Leggi su Cinefilos.it

dei: glichefanneldeiè ampiamente considerato uno dei più grandi shonen di tutti i tempi, e racconta la storia di un mondo in guerra con i Titani mangiatori di uomini che massacrano tutti gli umani che osano avventurarsi fuori dalle mura protettive di Paradis Island. Dopo aver sofferto per anni, il personaggio principale della serie, Eren Yeager, si dedica all’uccisione diTitano in modo che l’umanità possa finalmente essere libera e in pace senza preoccuparsi delle minacce costanti.La splendida animazione di MAPPA e la scrittura abile di Isayama rendonodeiun vero classico, ma c’è un altro motivo per cui l’anime è così incredibile: le sue lezioni di vita.deiè pieno di momenti di saggezza su argomenti fondamentali come amicizia, conflitto e perdita, e utilizza il linguaggio del fantasy per parlare di argomenti che sono riscontrabili nella vita reale.