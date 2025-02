Latina bracciante intossicato | amputate le gambe

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 febbraio 2025 – Unè ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva cronica all’Ospedale Santa Maria Goretti dicon un’intossicazione che gli ha provocato necrosi agli arti tanto avanzata da dovergli amputare leL’intossicazione potrebbe essere legata ad una prolungata esposizione a sostanze chimiche.Il 46enne, di origini indiane, è arrivato nel nosocomio pontino per una grave cardiopatia, – riporta l’Ansa -ma durante gli accertamenti è emerso che gli arti inferiori, un braccio, il naso e la milza erano interessati da una vasculite autoimmune, provocata probabilmente dalla reazione del sistema immunitario all’esposizione a pesticidi o diserbanti senza le dovute precauzioni previste per legge, sembrerebbe per addirittura tre giorni.Il quarantaseienne ha perso entrambe lee i medici gli hanno potuto salvare solamente il braccio.