Spazionapoli.it - L’asse Conte-De Laurentiis è più caldo che mai: svolta epocale per il Napoli!

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Calcio– Il club azzurro si appresta a raggiungere una. Aurelio Dee Antoniolavorano sempre più per il bene della società. Da diversi anni, ormai, ilè tra i top club italiani e non solo. La vittoria dello Scudetto dopo trentatré lunghissimi anni è stato un traguardo importantissimo, ma al tempo stesso potrebbe aver rappresentato solo un punto di partenza. Infatti, la scelta di ingaggiare Antonioha rappresentato un chiaro messaggio: la dirigenza ha fame di successi. Ad oggi, quest’ultimi non sono inarrivabili ma bisognerà lavorare e investire anche su altre priorità. A tal proposito, Aurelio Desarebbe disposto ad assecondare una richiesta del tecnico.Ilcambia volto: sì allo Stadio e al nuovo Centro SportivoAurelio Deè pronto a segnare unaper il suo