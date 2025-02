Thesocialpost.it - “Lascio la Casa”. Grande Fratello, l’annuncio a sorpresa che spiazza tutti: è ufficiale

Leggi su Thesocialpost.it

Ilha annunciato, tramite un post sulla sua paginadi Instagram, che Pamela Petrarolo lascerà la. Durante questa edizione del reality, la concorrente aveva già deciso di abbandonare il programma, per poi rientrare successivamente.Motivi dell’uscita di Pamela Petrarolo dalNel comunicato delsi informa che Pamela Petrarolo sta per lasciare il programma per motivi personali. Di conseguenza, il televoto in corso è stato annullato e gli spettatori che avevano votato via sms riceveranno un rimborso.Il precedente abbandono di Pamela Petrarolo e il suo rientro Nella puntata del 31 dicembre, Pamela aveva dichiarato la sua volontà di uscire dalladopo aver trascorso oltre tre mesi nel reality. Le ragioni dietro questa decisione erano legate alla sua famiglia.